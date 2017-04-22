«10 млн – это мои дети, которых я свято буду хранить и беречь». О чем говорил Президент в послании к народу и парламенту

Только своим трудом белорусы и Беларусь могут заработать на жизнь. Дармовые блага (материальные) с небес не спустятся, даже если митрополит Павел, архиепископ Кондрусевич и все святые отцы всех конфессий будут ежедневно молиться за процветание нашей страны.

Этот год должен стать ключевым – отступать Беларуси некуда, и нужно в экономике хоть на полшага, но продвинуться вперед, – отметил Президент Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

Выступление в Овальном зале было эмоциональным, пронизанным жесткой правдой, и базировалось на трех китах: занятость населения, рост зарплаты и стабилизация цен. Евгений Пустовой рассказывает.

Послание Президента к нации и парламенту вот с этой трибуны – давняя традиция политической культуры Беларуси. Впрочем, эту международный опыт, только у нас он со своим, национальным и символичным, колоритом. Общение главы государства в Овальном зале происходит весной, а это, как известно, пора надежд и оправданных ожиданий. Это как с урожаем: если его посеешь, то значит и пожнешь. Если Александр Лукашенко поднимет какие-то вопросы, значит они будут решены.

Так выглядит Европейский мир. А так мир в Беларуси. Оградить страну от внешних угроз и защитить людей от экономических проблем – значит сохранить суверенитет. Звучит громко, но честно. Работать надо, засучив рукава, а порой и втянув животы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Жим на исполнительные органы власти и все ветви власти будет только усиливаться. Мы должны показать всему миру, что мы способны функционировать как суверенное и независимое государство. Если нет, то и напрягаться нечего. Если кто-то хочет, подняв руки, идти сдаваться – идите. Без меня.

Бойцовский характер Лукашенко не всем по нраву. А ведь только так порой можно защитить Синеокую.

Александр Лукашенко:

Те страны, которые травили слезоточивым газом демонстрантов, руководства этих стран как будто у себя этого не видят, начинают нас упрекать, что мы применили недавно какие-то чрезмерные усилия, не то силу по призыву тех, кто нарушает закон. Стабильность, безопасность нашего государства, независимость и суверенитет – это святое. Если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства. Ну вы же видите, к чему привела ваша политика в Украине, с чего началось? Я не хочу, чтобы в Беларуси это произошло. Я не хочу избивать, стрелять в своих людей. Мной было принято решение не допустить этих столкновений.

Беларусь – и окно в Европу, и парадная дверь в Евразийскую интеграцию, и комната для больших европейских переговоров. Но прежде всего это родной дом для разных конфессий и национальностей, в котором не шумят и не мешают соседям. Дом со своим укладом и пониманием справедливого мироустройства.

Александр Лукашенко:

Весь европейский континент пылает. Хватит, надо остановиться, и если Беларусь может что-то для этого сделать, возьмите это в Беларуси, мы готовы работать на это. Что вы нас все гнобите? Если вы хотите со мной поспорить по демократии, давайте открыто проведем в ваших средствах массовой информации дискуссию. Ну что вы забаррикадировались там и поливаете нас грязью. Некоторые с Востока, и вы с Запада. Да мы выстоим, не волнуйтесь. Правда всегда победит, поэтому мы выстоим.

Открыто, честно и смело со всем миром, но прежде всего со своим народом. Выступая в Овальном зале, Александр Лукашенко не сглаживает острые углы. У независимости есть своя цена. Это крепкая экономика.

Александр Лукашенко:

Другого такого года не будет. Не сделаем хотя бы полшага вперед – боюсь даже говорить, что может произойти. Все понимают, высшие должностные лица в том числе, что врать опасно. Наметилась некая тенденция вперед, как они заявляют. Готов в это поверить. И это мы сделали буквально за март и несколько дней апреля, потому что январь-февраль полностью провалили и проспали.

В послании нынешнего года безопасность – ключевое слово. А залог безопасности – развитие экономики. На плечах суверенной Беларуси – груз из советского прошлого – заводы-гиганты с ориентацией на Восток, а впереди даже для самых современных товаров – искусственные барьеры на Западе.

Впрочем, предсказуемость и честность белорусского государства ценят в Поднебесной. Гигантская экономика не бросает булыжников в белорусский огород, а готова засевать ими наше инвестиционное поле. Наверное, это символично, что в отношениях между Минском и Пекином даже «великий камень» может дать всходы.

Александр Лукашенко:

Задачу губернаторам о ежегодном привлечении в каждую область не менее 100 млн долларов прямых китайских инвестиций никто не отменял. Более того, нам предоставлена огромная кредитная линия Китайской Народной Республикой. Опять же недавно встречаясь с представителями КНР, мы затрагивали этот вопрос, и они уже нам говорят: пожалуйста, давайте новые проекты, мы готовы их финансировать, притом на выгодных для страны условиях. Почему медлим?

Многое зависит от грамотных управленцев. На этом хлебозаводе долги росли как тесто на дрожжах, пока четыре года назад сюда не пришел новый директор, а вместе с ним и хлебные времена.

Двигаться начал от печки в прямом смысле. Потребление газа снизилось в два раза, кредит окупился за год. Труба дело была бы, если не поставили свои отопительные котлы. А теперь директору можно и новую задачу выполнять – к зарплате в 1000 рублей стремиться.

Юрий Боровицкий, директор производственно-пищевого завода:

Для этого надо просто снижать издержки, увеличивать объемы. Только из-за этого. Президент четко сказал: никаких искусственных повышений зарплат. Человек должен заработать эти деньги.

Белорусам надо дать возможность проявить себя. И построиться. 1000 рублей – средняя зарплата – такова цена и квадратного метра. Правда, не получки, а заработанной платы, – подчеркивает Президент.

Александр Лукашенко:

Даже не думайте без учета производительности труда выдавать по 1000 рублей. Они должны быть заработаны. Профессионализм управленцев в том и заключается, чтобы создать для этого условия, найти резервы, прежде всего в организации труда. Должен вам сказать, что почти все зависит от руководителей. Поэтому там, где люди не могут – руководители предприятий, – надо срочно решить кадровые проблемы. Время уходит.

От доходов к расходам. В смысле, к ценам. В МАРТе не должно быть никакого потепления к спекулятивным проявлениям на рынке. У Министерства торговли появилось не только новое название – антимонопольного регулирования – но и важнейшая функция.

Александр Лукашенко:

Недавно министр торговли заявил: «Вы знаете, мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием. И вы это умеете, и вы это должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ.

В Овальном зале все руководство страны. Поэтому, не сходя с места, глава государства решает самые злободневные вопросы. Стоимость ЖКУ. Даже МВФ – выгодный для страны кредитор – ультимативно отсылал правительство к этим трем буквам. Но наш Президент все разложил по полочкам.

Александр Лукашенко:

Повышение тарифов может быть оправдано только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте заработной платы, доходов населения. Даже МВФ (открою секрет моих разговор один на один с двумя представителями), даже они, когда я им начал приводить аргументы, со мной согласились. Что мы не можем одномоментно за год-полтора 100% сделать оплату ЖКУ.

Послание Президента, можно сказать, своеобразная квинтэссенция в том числе и кухонных разговоров белорусов. Среди обсуждаемых проблем – занятость не занятых в экономике. Было полмиллиона, осталось 350 тысяч. К тем, кто должен работать, подошли более чем либерально. Самый главный парламентский спикер по тем, кого даже словом бояться обидеть, нават спецыяльную беларускамоўную лексему падабраў.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Иждзівенец па-беларускі – гэта ўтрыманец. Не дармаед, не тунеядзец. Утрыманец.

После поручений Президента примерно так стараются действовать везде.

Алла Мелюк, начальник управления социальной защиты и труда Клецкого районного исполнительного комитета:

Мы дошли до каждого человека лично.

На столе начальника управления социальной защиты ангел. Скрытый подтекст: всех безработных под свое крыло. Подсчитали даже потенциальные вакансии. Освободятся, когда кто-то уйдет на пенсию или в декрет.

Алла Мелюк, начальник управления социальной защиты и труда Клецкого районного исполнительного комитета:

Из тех, кого мы направляем на трудоустройство, процентов 30 не доходит.

У каждого своя история. Но у всех она должна закончиться одинаково – трудоустройством.

Александр Лукашенко:

350 тысяч человек. Что будем с ними делать? Если вы предложите какую-то иную альтернативу, другую, как заставить их работать, я отступлю. Мы с вами избраны народом, у вас свои избиратели, у меня тоже ваши избиратели в целом по стране. Проблема есть, ее надо решать. Как?

Беларусь Лукашенко принял с пустой продуктовой корзиной, а сейчас у страны свой спутник в космосе, космос в сельском хозяйстве и IT-парк с перспективой вырасти в IT-страну.

Но больше технологий – меньше штат. И к этому уже сейчас пора готовиться. В Европе большинство рабочих мест создают частные предприятия.

Вячеслав Люсик в бизнесе четверть века. Но даже такому тяжеловесу частного дела мешают гири проверок.

Вячеслав Люсик, бизнесмен:

В Китае ресторан открывается три дня. То есть ты приходишь, открываешь и работаешь. Если вдруг ты кого-то отравишь, тогда начнутся проблемы. У нас проблемы начинаются сразу: а вдруг.

Гири сбросить, но чаши проверок и ответственности на весах бизнеса уравнять. Президентом сказано – правительством должно быть сделано.

Александр Лукашенко:

Мы действительно примем революционные решения. Мы снимем этот гнет. Гарантия, снимем. Но ответственность за все будет нести бизнес.

Известный обувщик страны проторил себе бизнес-путь в сложнейших условиях. А вот смогут ли вырасти в тепличных условиях такие же успешные предприниматели?

Николай Мартынов, директор обувного холдинга:

Таких, как Мартынов, больше должно стать. Потому что сегодня, как я называю, много есть так называемых Карейкиных. Подпольно они мышкуют. Я думаю, вот это даст возможность вывести немножко на другой уровень и открытость ведения бизнеса.

Конечно же, не каждый рожден бизнесменом. А вот найти себя молодежи должно помочь государство. Выпускнику вузов – первое рабочее место. Первокурсникам – производственная практика. Чтобы юный белорус вовремя понял, на ту ли стезю встал.

А вот рано вставать школьникам вредно. Дети почти что на уроках спят. Утром – от недосыпа, днем – от скучных и непонятных учебников.

Александр Лукашенко:

С 9 часов надо начинать учебу в школе. И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере (история, литература и так далее), но мы наломали дров в математике и физике. Страшно смотреть на учебник. Подбрасывая сложные учебники в школе, что мы делаем? Мы отталкиваем детей получать знания.

Еще одна проблема – наши дети мало двигаются, поэтому часто болеют. Впрочем, не очень расторопные у нас даже спортивные функционеры. На табло счет не в пользу профессионального спорта. Один из самых спортивных Президентов в мире подчеркивает: чиновники ходят по тонкому льду. Особенно те, кто отвечает за хоккей.

Александр Лукашенко:

Самая высокая идеология сегодня – это спорт. Если белорусский спортсмен выступает, мы смотрим, мы болеем, мы за него переживаем. Миллионы людей как нация объединены и смотрят на этого спортсмена. И он выигрывает. Совсем другое настроение у людей. А вы бьете по самолюбию людей. Отвратительная работа в спорте высоких достижений. Если Министерство спорта, которое за это отвечает, не начнет шевелиться, значит все пойдете туда с клеймом этим на букву «Т».

Для Президента Овальный зал, можно сказать, политическая альма-матер. Кресло в зале заседаний поменялось, но не позиция Александра Лукашенко. Каким был, таким он и остался – непримиримым борцом с коррупцией.

Александр Лукашенко:

Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер. Все общественно звучные, значимые задержания санкционированы лично мной. Все. Дошли до того, что в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите. В очередной раз, когда они начали сдавать эти конверты в общий мешок, их всех девятерых взяли. Это была моя команда председателю КГБ: «Ты должен, чтобы потом не дергались, взять их всех на месте». «Есть!»

В своем послании Президент касается не только крупных государственных задач, но даже мелких в масштабах страны дел. Для людей же старается.

За четыре часа общения сверены часы по всем направлениям. По форме это форма общения закреплена Конституцией, а по сути получился разговор по душам. От вопросов оптимизации транспортного налога до вручения орденов многодетным родителям.

Александр Лукашенко:

Хорошее предложение. Пять и более детей – награждать отца и мать. Что мы тут уже потеряем? Просто отметим, что и отец при этом участвовал.

Впрочем, такое трепетное отношение у Александра Лукашенко не только к детям – отеческая забота ко всем белорусам. Не зря же народ батькой кличет.

Александр Лукашенко:

10 млн – это мои дети, которых я свято буду хранить, беречь. Даже некоторые старше меня, как Мясникович, все равно мои дети. Вот этим я богат.