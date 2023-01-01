Цены на проезд и в магазинах, экономический прогноз на 2023-й. Поговорили с Алексеем Богдановым

Новости Беларуси. Будут ли в Беларуси расти цены на проезд и продукты и какой экономический прогноз на 2023-й? Интервью с Алексеем Богдановым в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Алексей Игоревич, с Новым годом!
Новости Беларуси. Будут ли в Беларуси расти цены на проезд и продукты и какой экономический прогноз на 2023-й? Интервью с Алексеем Богдановым в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Алексей Игоревич, с Новым годом!
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
С Новым годом!
Ольга Коршун:
Проездной. Предъявляем билетики.
Алексей Богданов:
Не взял с собой.
Ольга Коршун:
Ладно, мы вам первый раз прощаем, мы такие контролеры. Все-таки ревизия – это ваша функция и контроль.
Алексей Богданов:
Мы тоже контролируем очень много.
Ольга Коршун:
В следующем году цены на проезд будут повышаться?
Алексей Богданов:
Сегодня этот вопрос рассматривается. Прогнозируется, что в зависимости от развития экономической ситуации мы не будем повышать эти параметры. Но даже если случится какое-то повышение, оно будет небольшое и граждане этого особо не почувствуют.
Ольга Коршун:
Мы надеемся, потому что 2022 год был наполнен слухами о том, что цены повысятся. Но наша страна вела беспрецедентную борьбу с ценами, объявила бой несправедливым ценам. К чему пришли в итоге?
Алексей Богданов:
В целом мы увидели впервые в истории нашей страны с 1991 года дефляцию именно в этих месяцах – октябре и ноябре. И сегодня мы имеем минус 2,1 % снижение, замедление инфляции, и это действительно для нашей страны рекорд. Но кроме некой инфляции, которая непонятно, что это такое для граждан. Они ходят в магазин и видят, какая цена на полках. Практически все цены остановились в росте, многие из них снизились и продолжают снижаться на сегодняшний момент. Чемпионами по снижению цены является сегодня непродовольственная группа товаров.
Ольга Коршун:
Нас весь прошлый год пугали, что вот-вот сейчас придет дефицит, вот-вот он уже на пороге, стучится в дверь, так что бегите, покупайте – все, что видите, сметайте с полок. Конечно, иногда это была больше информационная раскачка, информационная подача, но все же вы наблюдали в прошлом году, что чего-то действительно не хватало?
Алексей Богданов:
Слухи про дефицит были сильно преувеличены. Конечно, вопросы какие-то возникали, шероховатости. Это так называемый переходный период новой системы ценообразования, которой никогда не было в нашей стране. Это факт, это правда. И ввести систему справедливого, контролируемого ценообразования – это большого стоит для нашей страны, и граждане на себе это ощутили – снижение цен из-за того, что мы ограничили надбавки для импортеров, для опта и розницы. Поставлена задача производителям снижать затраты, понижая стоимость производимой продукции. Это серьезная работа. Поэтому, конечно, эффект положительный есть, и мы будем продолжать над этим работать.
Ольга Коршун:
Действительно, в этом году у вас стоит задача еще больше снизить инфляцию. Глава государства говорил: вернуть к однозначным показателям 7-8 %. Это сложно.
Алексей Богданов:
Задача напряженная, и над ней необходимо будет работать всем вместе. Мы продолжим систему справедливого ценообразования, контролируемого роста цен. Параметры заданы, и здесь, конечно, большое значение будет иметь работа наших производителей. Об этом также говорил глава государства, что необходимо постоянно работать над оптимизацией затрат, снижением затрат, внедряя новые передовые технологии, бизнес-процессы. И это позволит реально снизить затраты.
Алексей Богданов:
Здесь мы еще вводим новый параметр в прогноз социально-экономического развития на 2023 год – это контроль индекса цен в производстве. И здесь регуляторы будут смотреть, как выполняется он. И если он идет в рост, тогда будут разбираться: а почему, на каком основании повышается такая цена? Думаю, что это реально поможет выполнить все поставленные задачи.
Ольга Коршун:
Мы хотим вам пожелать легких путей для МАРТа в 2023 году. И не превышайте никаких цифр, особенно на ценниках.
Алексей Богданов:
Спасибо, будем стараться.
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