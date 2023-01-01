Цены на проезд и в магазинах, экономический прогноз на 2023-й. Поговорили с Алексеем Богдановым

Новости Беларуси. Будут ли в Беларуси расти цены на проезд и продукты и какой экономический прогноз на 2023-й? Интервью с Алексеем Богдановым в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

С Новым годом!

Ольга Коршун:

Проездной. Предъявляем билетики.

Алексей Богданов:

Не взял с собой.

Ольга Коршун:

Ладно, мы вам первый раз прощаем, мы такие контролеры. Все-таки ревизия – это ваша функция и контроль.

Алексей Богданов:

Мы тоже контролируем очень много.

О ценах на проезд в 2023-м

Ольга Коршун:

В следующем году цены на проезд будут повышаться?

Алексей Богданов:

Сегодня этот вопрос рассматривается. Прогнозируется, что в зависимости от развития экономической ситуации мы не будем повышать эти параметры. Но даже если случится какое-то повышение, оно будет небольшое и граждане этого особо не почувствуют.

О ценах в магазинах

Ольга Коршун:

Мы надеемся, потому что 2022 год был наполнен слухами о том, что цены повысятся. Но наша страна вела беспрецедентную борьбу с ценами, объявила бой несправедливым ценам. К чему пришли в итоге?

Алексей Богданов:

В целом мы увидели впервые в истории нашей страны с 1991 года дефляцию именно в этих месяцах – октябре и ноябре. И сегодня мы имеем минус 2,1 % снижение, замедление инфляции, и это действительно для нашей страны рекорд. Но кроме некой инфляции, которая непонятно, что это такое для граждан. Они ходят в магазин и видят, какая цена на полках. Практически все цены остановились в росте, многие из них снизились и продолжают снижаться на сегодняшний момент. Чемпионами по снижению цены является сегодня непродовольственная группа товаров.

Есть ли в Беларуси дефицит товаров в магазинах?