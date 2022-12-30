Новости экономики за 30.12.2022

Новости Беларуси. Новые инвестпроекты и сроки их реализации. С какой страной Беларусь вышла на новый уровень товарооборота, сколько тонн кондитерской продукции уходит на экспорт и какие страны заинтересованы в покупке отечественных сладостей?
Подробности в экономическом дайджесте программы Новости «24 часа» на СТВ.
МАРТ УСТАНОВИЛ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ В БЕЛАРУСИ
Беларусь и Казахстан вышли на допандемийный уровень товарооборота.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило цену на природный газ для металлургических заводов Беларуси. Речь идет о предприятиях, которые производят чугун, сталь, ферросплавы и на эти цели потребляют до 15 миллионов кубометров голубого топлива. При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на газ будет пересчитываться по специальной формуле.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 15 ноября 2022 года.
МИНПРОМ В ЭТОМ ГОДУ ОБЕСПЕЧИТ ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЪЕМЕ 4,6 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Беларусь экспортировала более 30 тысяч тонн кондитерской продукции.
Министерство промышленности в текущем году обеспечит выпуск импортозамещающей продукции в объеме 4,6 миллиарда долларов. Уровень локализации продукции достиг отметки почти в 70 %. В ходе работы по импортозамещению профильное ведомство реализует инвестиционные проекты, замещает и локализует импортируемую в страну продукцию, а также сотрудничает с научными учреждениями республики и взаимодействует с малым и средним бизнесом.
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