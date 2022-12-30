Новости экономики за 30.12.2022

Новости Беларуси. Новые инвестпроекты и сроки их реализации. С какой страной Беларусь вышла на новый уровень товарооборота, сколько тонн кондитерской продукции уходит на экспорт и какие страны заинтересованы в покупке отечественных сладостей? Подробности в экономическом дайджесте программы Новости «24 часа» на СТВ. МАРТ УСТАНОВИЛ ЦЕНУ НА ГАЗ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ В БЕЛАРУСИ

Беларусь и Казахстан вышли на допандемийный уровень товарооборота. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило цену на природный газ для металлургических заводов Беларуси. Речь идет о предприятиях, которые производят чугун, сталь, ферросплавы и на эти цели потребляют до 15 миллионов кубометров голубого топлива. При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на газ будет пересчитываться по специальной формуле. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 15 ноября 2022 года. МИНПРОМ В ЭТОМ ГОДУ ОБЕСПЕЧИТ ВЫПУСК ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЪЕМЕ 4,6 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ