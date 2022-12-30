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Беларусь экспортировала более 30 тысяч тонн кондитерской продукции

30 декабря 2022 15:14
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Новости Беларуси. Организации кондитерской отрасли Беларуси за 9 месяцев 2022 года экспортировали более 30 тысяч тонн кондитерской продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь экспортировала более 30 тысяч тонн кондитерской продукции-1

Поставки осуществлялись в 19 государств мира. Это страны СНГ, рынки стран Азии, также поставки осуществляются в Европу и Северную Америку. В тоннаже объемы остались на уровне 2021 года, но мировой рост цен на продукты питания поспособствовал увеличению денежной выручки от экспортных продаж кондитерских изделий на 21 %.

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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