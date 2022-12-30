Новости экономики на РТР-Беларусь за 30.12.2022

Новости Беларуси. Увеличилась выручка от экспорта белорусских сладостей, растет поток туристов в отечественные охотничьи хозяйства, а состояние водителей общественного транспорта будут контролировать с помощью особой системы. Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. «Белгоспищепром»: кондитеры справились с переориентацией экспорта

Белорусские кондитеры успешно преодолели экономические трудности, связанные с переориентацией экспорта. Об этом рассказали в концерне «Белгоспищепром». Его подведомственные производства по итогам трех кварталов поставили за рубеж свыше 17 тысяч тонн кондитерских изделий. География экспорта насчитывает почти два десятка стран СНГ, Азии, Европы, Северной Америки. Всего же за рубеж в январе – сентябре отгружено свыше 30 тысяч тонн продукции. Отечественные кондитеры работают над расширением экспорта, ищут новые рынки сбыта. Продукции хватает как на экспорт, так и для внутреннего рынка. За 9 месяцев в Беларуси выпущено свыше 100 тысяч тонн сладостей. Все предприятия работают с чистой прибылью. В Минске протестируют систему «Антисон» на общественном транспорте

Интеллектуальную систему «Антисон» в январе протестируют на общественном транспорте в Минске, а также на международных маршрутах. Главная задача – отслеживать состояние водителей в реальном времени. Для этого установят около 20 комплектов приборов. Как отметили в Минтрансе, оборудование подает световой или звуковой сигнал, если водитель не пристегнут, курит, разговаривает по телефону, отклоняется от маршрута, или же у него появились признаки усталости. Систему уже широко используют в Москве. Это помогло снизить количество ДТП с участием общественного транспорта на 26 %. Лесхозы заработали 5 миллионов рублей на охотничьем туризме

Более пяти миллионов рублей заработали белорусские лесхозы благодаря услугам в сфере охотничьего туризма. Такие данные приводят в профильном министерстве. Значительный вклад в эту сумму привнесли иностранцы – около миллиона рублей. Услуги любителям охоты предоставляют более 70 хозяйств. А также республиканский заказник «Налибокский». Здесь активно развивают также событийный, экологический и культурный туризм. Проводятся различные фестивали и праздники, работает около 30 агроэкоусадеб. Главная достопримечательность заповедника – зеленый маршрут «Воложинские гостинцы». Его центральное звено – Налибокская пуща. Курсы валют за 30 и 31 декабря.