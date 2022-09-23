Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.09.2022

Какие белорусские товары популярны в Монголии? Над чьими заказами трудятся на Минском автозаводе и как обеспечивается продовольственная безопасность? Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Беларусь расширяет сотрудничество с Монголией в рамках экономического форума

Белорусско-монгольский экономический форум прошел в Улан-Баторе. На площадке состоялись переговоры поставщиков, контактно-кооперационная биржа. В деловых кругах обсудили перспективы партнерства белорусского и монгольского бизнеса. Форум приурочен к международной выставке Ulaanbaatar Partnership, где есть и белорусская экспозиция. Свою продукцию здесь представили 27 отечественных компаний из сектора тяжелой и пищевой промышленности, научной сферы, фармацевтического направления. В Монголии интересуются нашими продовольствием, лекарствами, продукцией машиностроения. Товарооборот между двумя странами растет год от года. Беларусь выпустит более 11 тысяч единиц техники до конца 2022-го

МАЗ разработал полную линейку «антисанкционной» техники. Все комплектующие для машин выпущены в Беларуси, России и дружественных странах. Это позволяет говорить о том, что завод вышел на технологическую независимость от санкций, под которыми находится уже больше года. Несмотря на внешнее давление, работы у предприятия достаточно. Так, Санкт-Петербург в 2022 году заказал 900 новых автобусов на газу, а Минздраву в ближайшие месяцы поставят партию отечественных минивэнов. Тем временем инженеры МАЗ разрабатывают городской транспорт нового поколения с полностью импортозамещенными деталями. Всего по итогам 2022-го планируется выпустить свыше 11 тысяч единиц техники – больше, чем в 2021-м. Посевная озимых и сбор свеклы в самом разгаре