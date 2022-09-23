Прямой эфир

Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.09.2022

23 сентября 2022 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какие белорусские товары популярны в Монголии? Над чьими заказами трудятся на Минском автозаводе и как обеспечивается продовольственная безопасность?

Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Беларусь расширяет сотрудничество с Монголией в рамках экономического форума

Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.09.2022-1

Белорусско-монгольский экономический форум прошел в Улан-Баторе. На площадке состоялись переговоры поставщиков, контактно-кооперационная биржа. В деловых кругах обсудили перспективы партнерства белорусского и монгольского бизнеса. Форум приурочен к международной выставке Ulaanbaatar Partnership, где есть и белорусская экспозиция. Свою продукцию здесь представили 27 отечественных компаний из сектора тяжелой и пищевой промышленности, научной сферы, фармацевтического направления. В Монголии интересуются нашими продовольствием, лекарствами, продукцией машиностроения. Товарооборот между двумя странами растет год от года.

Беларусь выпустит более 11 тысяч единиц техники до конца 2022-го

Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.09.2022-4

МАЗ разработал полную линейку «антисанкционной» техники. Все комплектующие для машин выпущены в Беларуси, России и дружественных странах. Это позволяет говорить о том, что завод вышел на технологическую независимость от санкций, под которыми находится уже больше года. Несмотря на внешнее давление, работы у предприятия достаточно. Так, Санкт-Петербург в 2022 году заказал 900 новых автобусов на газу, а Минздраву в ближайшие месяцы поставят партию отечественных минивэнов. Тем временем инженеры МАЗ разрабатывают городской транспорт нового поколения с полностью импортозамещенными деталями. Всего по итогам 2022-го планируется выпустить свыше 11 тысяч единиц техники – больше, чем в 2021-м.

Посевная озимых и сбор свеклы в самом разгаре

Новости экономики на РТР-Беларусь за 23.09.2022-7

Более 700 тысяч гектаров озимых зерновых засеяли в Беларуси. Это около половины запланированной площади. Особое внимание уделяют озимому ячменю. Он не боится засухи, быстро созревает и дает много зерна. Под эту культуру отвели вдвое больше площадей, чем в 2021 году. В разгаре и сбор урожая сахарной свеклы. Получено уже 652 тысячи тонн клубней. План на этот сезон увеличен в сравнении с прошлым на 20 %. По итогам работ намерены получить пять миллионов тонн. Это позволит полностью обеспечить запрос внутреннего рынка на сахар даже в случае ажиотажа.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нацбанк: белорусы стали чаще открывать вклады в рублях
23 сентября 2022 14:59

Нацбанк: белорусы стали чаще открывать вклады в рублях

Кредиты должны подешеветь – Нацбанк установил новые значения РВСР
23 сентября 2022 14:57

Кредиты должны подешеветь – Нацбанк установил новые значения РВСР

Новости экономики за 23.09.2022
23 сентября 2022 14:55

Новости экономики за 23.09.2022