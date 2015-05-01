Прямой эфир

Бюджет прожиточного минимума увеличился в Беларуси до 1 млн 474 тысяч рублей

01 мая 2015 10:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси увеличился бюджет прожиточного минимума. Теперь он составляет 1 миллион 474 тысяч рублей.

Прибавка по сравнению с предыдущим нормативом расчета госпособий на воспитание детей, пенсий и надбавок к ним – почти 3,5%.

Теперь родители с появлением первенца могут рассчитывать на единовременное пособие в 14 миллионов 748 тысяч рублей. При рождении второго и последующих сумма будет более 20 миллионов. Также прибавка ожидает семьи, где воспитываются дети-инвалиды старше 3 лет.

Дополнительные расходы на выплату пенсий в связи с ростом бюджета прожиточного минимума составят 17 миллиардов рублей в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная социальная политика # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экономическая безопасность Беларуси: как защитить внутренний рынок и заинтересовать людей в отечественной продукции
30 апреля 2015 17:04

Экономическая безопасность Беларуси: как защитить внутренний рынок и заинтересовать людей в отечественной продукции

Слуцкий льнозавод начал поставки льноволокна в Китай: уже отгружено продукции на $400 тысяч
30 апреля 2015 14:29

Слуцкий льнозавод начал поставки льноволокна в Китай: уже отгружено продукции на $400 тысяч

Владимир Андрейченко считает необходимым «придать новый импульс» сотрудничеству с Лаосом
30 апреля 2015 11:02

Владимир Андрейченко считает необходимым «придать новый импульс» сотрудничеству с Лаосом