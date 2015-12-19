Бюджет Беларуси-2016: сколько заработает страна, какой будет ставка рефинансирования и курс доллара

Министрам предстоит работа в соответствии с экономическим планом и государственным бюджетом. Бюджет был принят Парламентом 18 декабря поздно вечером. Если сравнивать его с семейной кубышкой, то можно найти много общего в планировании расходов, – заметил в интервью нашей программе председатель верхней палаты Михаил Мясникович сразу после того, как сенаторы проголосовали за бюджет. А председатель комиссии Владимир Пантюхов добавил, что могут быть и приоритеты семейные, например, театр или спорт. Бюджетную тему продолжат наши корреспонденты.

Одни тратят деньги легко и непринужденно, даже не задумываясь, другие экономят даже на мелочах. А третьи тщательно продумывают свои доходы и расходы. Но так или иначе нам всем приходится планировать свой бюджет. Кстати, самые подвинутые вообще не считают и личные финансы контролируют с помощью мобильного телефона.

Специальные программы помогают управлять финансами огромных предприятий. А вот с республиканским кошельком не все так просто. Хотя его наполненность как раз и зависит от каждого белоруса.

13% – подоходный налог. И это только верхушка айсберга. 18% своей прибыли отдают предприятия, плюс планируемые кредиты международных организаций, акцизы – равно сумма, которую в конце каждого года распределяют народные избранники на развитие экономики, ЖКХ, здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной политики. На этот раз депутатам пришлось учитывать массу негативных внешних факторов.

Ирина Новикова, заведующий кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В Украине случились события, а наш экспорт составляет 20% в Украину – просел экспорт. Смотрите наложение санкций на Россию, а у нас на Россию завязано чуть менее 50% – просел экспорт. Поэтому и сложилась тяжелая ситуация.

Под итоговой чертой вышел положительный результат. По прогнозам, страна заработает на 17 триллионов рублей больше, чем потратит. Традиционно львиную долю прибыли ждут от крупных предприятий.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основа поступлений в бюджет – это реальный сектор экономики. Как работают отрасли экономики – машиностроение, сельское хозяйство, энергетика – конечно, это и есть составляющие.

Ясно, что только за счет этих локомотивов устоять сложно. Будущее – за разработками пятого-шестого технологических укладов. И в Беларуси они есть, например, в медицине. Главное грамотно ими воспользоваться и продолжать развивать.

С каждым годом на здравоохранение выделяется из бюджета на триллион рублей больше. На этот раз в проекте цифра 7,6 триллиона. Такая же динамика и по другим социальным пунктам: от пенсионных выплат до образования и молодежной политики.

Марианна Щеткина, министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы не должны свертывать ни пособия семейные, мы не должны сегодня забывать, что все-таки должна быть обязательная материальная поддержка пенсионеров, которые находятся в трудной ситуации. 53 млрд предусмотрено на оказание материальной помощи. Поэтому, в принципе, все статьи расходов, которые были и прежде, не изменились. И санаторно-курортное лечение, и подготовка лагерей к оздоровлению, и удешевление детских путевок – все предусмотрено в бюджете фонда.

В общем, бюджет традиционно социальный. А еще с 2016 года документ будет рассчитываться на три года вперед. Главное финансовое чтиво станет еще более весомым.

Вот он – важнейший финансовый документ – бюджет страны на 2016 год. Выглядит весьма внушительно: здесь два тома, в каждом более 300 страниц. А ведь каждый его пункт выверялся не один месяц.

Стабильная экономика – это есть эффективность предприятий. За модернизацию целых отраслей в стране взялись серьезно и в надежде, что результата ждать недолго. От него напрямую зависят и доходы сотен тысяч рабочих.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере на 13%. Это говорит о том, что забота о человеке, развитие социального вектора, выполнение этих обязательств остаются главными.

Нужно учесть и инфляцию: она составит 12%. А задача, поставленная президентом, достичь однозначной цифры. Исходя из этого, доходы ненамного, но реально вырастут. Другие, не менее важные, параметры развития экономики страны Александр Лукашенко утвердил указом.

В 2016 году золотовалютные резервы пополнятся на треть миллиарда долларов. Ставка рефинансирования к концу года снизится до 21-24% годовых. Значит легче станет всем пользователям кредитов. Например, в сельском хозяйстве. Отрасль, хоть и продолжает быть дотационной, но уже давно не нуждается в пресловутых миллиардах долларов, вложенных в развитие. Теперь держит стабильно высокую планку.

Виктор Щетько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

Нам сохранены те цифры, которые были в прошлом и позапрошлом годах. Без роста на сельское хозяйство, которое было. Это уже хорошо. Тот бюджет, который сформирован, в том числе для сельского хозяйства, да, напряженный, тяжелый для всех, придется работать, придется всем напрячься и работать.

Не обошлось и без споров о цене на энергоресурсы. Беларусь активно зарабатывает на экспорте нефтепродуктов, на нескольких НПЗ трудятся тысячи, так что пришлось предусмотреть запасные варианты.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Мы брали за базу прогноз, который находится в основе бюджета и Российской Федерации. Это среднегодовые цены в 50 долларов за баррель. Да, сейчас есть информация о том, что Россия готовит вариант пересмотра под 40 долларов за баррель. Мы тоже это рассматриваем, у нас есть для этого определенные механизмы.

Палата представителей приняла документ на следующий день во втором чтении. К вечеру бюджет поступил в Совет Республики. На суд сенаторов два внушительных тома представил министр финансов. Здесь внимание заострили на том, что делать с 17 триллионами профицита. Решено потратить деньги на обслуживание госдолга.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Так и в семье: сначала вбрасывается какая-то идея, она, может быть, и не сразу принимается на ура, но идет сближение позиций и тогда уже принимается единогласное какое-то решение.

«Жить по средствам» всегда актуально. Это касается не только государства, но и госслужащих. Председатель профильной комиссии и в своей семье также ищет баланс. И в домашнем бюджете Владимир Пантюхов всегда учитывает расходы не только на питание, но и на спорт и отдых.

Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы равномерно распределим и доходы, и расходы на следующий год. № 1 – это спорт, № 2 – это театры и культура.

Главный валютный вопрос тоже закрыт: курс доллара – 18700. А вот будущую деноминацию в бюджет не включали.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

С 1 июля мы просто переведем бюджет в другое исчисление, отбросим четыре нуля. В принципе, это техническая работа.

А финансовая работа года депутатов и сенаторов уже подошла к концу. Проект бюджета отправлен на подпись президенту.