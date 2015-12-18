Представители деловых кругов и государства обсудили в Минске назревшие проблемы и возможные пути их решения

Новости Беларуси. Взаимодействие власти и бизнеса. Представители деловых кругов и государства встретились 18 декабря в Минске, чтобы обсудить назревшие проблемы и возможные пути их решения. Сложности переходного периода и нестабильность на мировых рынках заставляют подстраиваться под экономические реалии.

Помочь предпринимателям призван закон о государственно-частном партнерстве. Документ уже прошел одобрение в нижней палате Парламента. Он нацелен на создание совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это даст определенные рамки для развития бизнеса или участия бизнеса в больших проектах, в инфраструктурных проектах, которые сегодня в основном осуществляются за счет средств государства и государственного бюджета. Бизнес, в том числе и крупный бизнес, может подключиться благодаря в том числе и этому закону. В целом я скажу, что бизнес набирает обороты, то есть голос бизнеса в стране слышен, к нему прислушиваются. И государство много делает в направлении поддержки и развития бизнеса, это очевидно.