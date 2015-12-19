В Беларуси разработана госпрограмма освоения полезных ископаемых: необходимо снижать зависимость от зарубежного сырья

Реклама воды никого уже не удивляет, так же, как и сама питьевая вода на прилавках. Но на памяти одного поколения (например, моего) фантастические байки видавших виды людей из советского прошлого о том, как в загнивающих странах капитализма зачем-то продают или продавали эту воду. Тогда, как в нашей стране СССР она бесплатно текла из кранов. И никому в голову не приходило идти за ней в магазин, если, конечно, это не «Нарзан» или «Боржоми».

Но в один «прекрасный» момент оказалось, что «просто вода» – насущный товар. И, как заметил президент Лукашенко на совещании в пятницу, в некоторых странах питьевая вода стоит дороже нефти. А у нас питьевых запасов очень много. И если есть свое, зачем покупать чужое? Этой мыслью было проникнуто совещание у главы государства о перспективах использования полезных ископаемых и иного сырья. Евгений Горин – с подробностями.

Экономике Беларуси необходимо снижать зависимость от зарубежного сырья. Президент акцентировал внимание на проблеме в ходе совещания о состоянии и перспективах развития сырьевой базы страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы тратим огромные средства на приобретение сырья, которого у нас недостаточно. Только на углеводороды расходуем более $11 млрд ежегодно. Но это импорт, благодаря которому мы обеспечиваем стабильную работу нашей энергетической системы и других важных экономических отраслей. Однако непонятен импорт того, чего у нас хватает с избытком, например, щебня, гравия, песка, глины, мела, гипса и ряда других позиций.

На территории Беларуси разведаны многочисленные источники высококачественных пресных и минеральных подземных вод, которые сегодня в отдельных местах нашей планеты стоят гораздо выше, нежели нефть и нефтепродукты. Но этими вопросами мы занимаемся как всегда по-белорусски, поэтому не имеем от этого ничего. Пьем не только белорусскую воду, но, посмотрите, на рынке гораздо больше французской, итальянской и прочих.

При том, что своей минеральной воды в республике можно уже сейчас добывать 22 млн кубометров, ежегодно завозится 33 млн литров иностранной. Беларусь, несомненно, один из лидеров в добыче и экспорте калийных солей. Занимает 23 позицию по продажам каменной соли. На восьмом месте среди 30 европейских стран по добыче нефти.

В белорусских недрах много и других полезных ископаемых. Только разведанных более 10 тысяч видов. При этом многие на постоянной основе закупаются отечественными предприятиями за границей. Свое сырье вместо иностранного – принцип, которым следует руководствоваться чаще. Импортируемый каменный уголь, например, спокойно заменяется белорусским торфом, запасов которого хватит еще на 100 лет минимум.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Поставлена задача вовлечения в оборот вместо каменного угля торфобрикетов на наших цементных заводах. Линии смонтированы оперативно в системе обкатки и наладки. И мы полагаем, что в 2016 году и в 2017 в полном объеме мы примерно 420 тысяч тонн брикета будем использовать на наших цементных заводах. Экономия в год где-то от 15 до 20 млн долларов.

Как оказалось, в белорусских недрах есть и геотермальные воды. Конечно, их температура не такая высокая, как в Японии или Исландии, однако для энергетики это не препятствие.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В некоторых регионах, в частности, на территории Брестской области, температура подземных вод на глубинах 700-800 метров достигает более 30°С. При подъеме температура немножко уменьшается, но уже сейчас реализован проект по отоплению теплиц с использованием вот этих подземных вод, геотермальных, с повышенным показателем тепла.

В Беларуси разработана госпрограмма освоения полезных ископаемых. Президент ждет, что отечественная промышленность будет активнее обеспечиваться своим сырьем, максимально замещая импортируемое. При этом экспортные поставки надо нарастить не за счет объемов вывозимого за границу сырья, а производства из него товаров с высокой добавленной стоимостью.