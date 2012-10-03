Бюджет-2013 в Беларуси принят, расходы на образования и здравоохранение увеличат

Новости Беларуси. Уходящий состав Палаты представителей Национального собрания рассматривал 26 вопросов. Самый важный — проект бюджета на следующий год. Депутаты приняли его в первом чтении. Прежде всего, он бездефицитный. Акценты сделаны на экспорт белорусских товаров и привлечение инвесторов. Традиционно чувствуется социальный характер главного финансового документа страны. Так, расходы на образование составят 34 триллионов рублей, на здравоохранение - 26 трлн., на социальную политику — 14 трлн.

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь:

Все показатели увязаны с планом социально-экономического развития страны. Предусмотрена определенная страховка от возможных негативных последствий, я имею в виду инфляцию, внешнее влияние, если изменится обстановка по импорту/экспорту - мало ли что может в мире происходить. Поэтому определенная перестраховка заложена.

Более 18 трлн рублей планируется потратить на строительство жилья с господдержкой. Большая часть из них — бюджетные деньги. Улучшить свои жилищные условия смогут более 6 тысяч многодетных семей и еще 3 тысячи других. За три года хотят полностью обеспечить эту категорию нуждающихся крышей над головой. Идет речь и о том, чтобы адресную помощь на свой лицевой счет могли получать семьи, в которых оплата жилищно-коммунальных счетов больше 15-20% дохода. Параллельно рассматривается вопрос увеличения тарифов ЖКХ и стоимости проезда в транспорте.

Минфин озвучил прогноз по среднегодовому курсу белорусского рубля к доллару в 2013.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

В расчетах бюджета мы приняли среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США на уровне Br8950/$1. Исходя из этого параметра рассчитаны все расходы бюджета.

Во втором чтении проект закона о бюджете будет рассмотрен парламентом 8 октября.

В центре внимания была и тема существенно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Ожидается что этот сектор ежегодно будет создавать 20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой 500-600 долларов.

В 2013 году исчезнет льгота по НДС на услуги мобильной связи. Это повысит расходы за пользование ею, но незначительно. По подсчетам специалистов, надо будет всего лишь говорить по телефону на 1 минуту меньше в стуки, чтобы не заметить увеличения расходов. А в бюджет это принесет дополнительно 500 миллиардов рублей. В Беларуси первой среди стран Таможенного союза планируют внедрить систему «такс-фри». Это система возврата НДС на покупки.

В этот же день стартовала заключительная сессия верхней палаты парламента четвертого созыва. Сенаторы озвучили рабочие планы.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:

Мы понимаем, что очень важно своевременно принять бюджет заблаговременно, чтобы страна могла подготовиться и вступить в новый год с полной ясностью по этому вопросу. Планируется, что рост ВВП составит 8,5%, на 6,5% вырастут реальные денежные доходы населения.

Параметры, заложенные в прогнозе и в бюджете, парламентарии называли жесткими. Рост ВВП ожидается 108,5% при положительном сальдо внешней торговли - 0,7%. Планка поднята высоко, но Правительство ищет резервы и говорит о прочном фундаменте, заложенном уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Нам принципиально важно, чтобы достижение амбициозной задачи по росту ВВП, а это 108,5%, обеспечивалось не за счет чрезмерного стимулирования внутреннего спроса, не за счет скопления внутренних и внешних долгов, а посредством роста прямых иностранных инвестиций.

Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:

С этим согласно большинство экспертов, что бюджет очень жесткий. Точнее, показатели, которые необходимо достигнуть. Но я бы сказал, что эта жесткость, предельные показатели - скорее вынужденная мера при условии, если мы хотим сохранить ту социально ориентированную экономику, то количество рабочих мест, которое за последние 10-15 лет удалось сформировать.

Предполагается, что бюджет Беларуси-2013 будет бездефицитным, доходы будут равны расходам. Над точными цифрами и процентами еще работают финансисты и депутаты. Пока же известно, что примерно на четверть вырастут расходы на социальную сферу. Это в первую очередь образование, здравоохранение и культура.

Александр Антоненко, председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Бюджет создан для того, чтобы обеспечивать социальные нужды государства. Реальные доходы бюджета вырастут пропорционально росту валового продукта, порядка 130%. Примерно в такой же пропорции будет расти и консолидированный бюджет. Надо сказать, что он бездефицитный и покрывает все необходимые затраты, которые необходимы для нормального функционирования всех сфер экономики

По расчетам Минфина, бюджета должно хватить на все госпрограммы и выплату госдолга — он, кстати, будет держаться в пределах 21% ВВП, что ниже допустимого порога. Прогнозируется значительный рост доходов населения, снижение ставки рефинансирования до 13-15%, удешевление кредитов. Правительство предлагает и снижение налоговой нагрузки для предприятий, что по средним расчетам, оставит в их резервах до трех триллионов рублей.

Есть и еще целый пакет идей по налогообложению. Например, возврат НДС для экспортеров.

Георгий Гриц, профессор, экономический аналитик:

Уменьшение налоговой нагрузки — это один из классических в макроэкономическом понятии инструментов по стимулированию экономики. Поэтому то, что правительство декларирует это направление — совершенно правильно и целесообразно.