В Беларуси вступил в силу указ, изменяющий условия получения пенсии

Новости Беларуси. В Беларуси около 2 миллионов пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 октября вступил в силу указ, согласно которому белорусские пенсионеры могут повлиять на размер своей пенсии. Если человек пожелает продолжить трудиться без получения пенсии, то ее размер будет прогрессивно расти.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Самый низкий пенсионный возраст в Беларуси, России и Узбекистане - в 55 лет женщины выходят на пенсию, в 60 мужчины. Не всегда устраивает размер пенсии, который им назначается. Если человек продолжает работать, он может не получать пенсию и за этот период каждые два месяца его пенсия будет увеличиваться на 1% от заработка, из которого исчисляется пенсия. В итоге, за первый год размер пенсии увеличивается на 6%, за второй год на 8%, третий год на 10%, четвертый - 12%, пятый - 14% и каждый последующий год на 14%. Человек сам имеет возможность сделать свой выбор.

К слову, 1 октября премьер-министр страны, министр труда и соцзащиты, а также губернатор Минской области посетили постояльцев Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов. Гости подарили пансионату микроавтобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, стиральную машину и тренажерный комплекс. В доме-интернате проживает более 300 пенсионеров, средний возраст постояльцев 83 года. Многие из них одиноки и не в состоянии позаботится о себе самостоятельно.