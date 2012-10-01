Бизнес-инкубаторы: как зарабатывать во время учебы, чем заняться после и куда пойти с креативной идеей?

Новости Беларуси. Начинающих бизнесменов ждут в «Молодежной социальной службе», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Рафеенко, директор студии праздников:

Инкубатор предоставляет офис, а это уже статус, потому что многие клиенты смотрят на то, где ты работаешь - дома или в офисе. В этом плане инкубатор очень сильно помогает с клиентами. Здесь очень хорошая многосторонняя поддержка, много моих партнеров, с которыми мы сотрудничаем и даже обмениваемся клиентами.

Рядом с Еленой трудятся флористы, художники, дизайнеры, модельеры — творческих людей условно объединили в арт-инкубатор. Одни производят, другие оказывают услуги. Здесь есть юристы, туроператоры и даже автошкола. У каждого своя ниша - это одно из главных условий для новых резидентов. Конкурентов на этой территории у арендаторов быть не может.

Николай Ляховский, директор инвестиционной компании:

Мы выступаем управляющей компанией по двум инвестиционным компаниям. В ближайшие 6 месяцев планируем 6 проектов проинвестировать на сумму от 20 тысяч долларов до 1 миллиона. Мы планируем все проекты размещать здесь, чтобы они на первом этапе вместе работали. Это помощь им. И более эффективно будет идти работа.

Относительно небольшой капитал, креативная идея и возраст до 31 года - вот пожалуй и все, что нужно для стартапа. Со своей идеей начинающий предприниматель приходит в бизнес-инкубатор. После консультации защищает бизнес-план. Иногда удается с первого раза, иногда приходиться поработать над своей идеей еще. Специальная комиссия оценивает конкурентоспособность, персональные способности и реальные возможности начинающего бизнесмена.

Виталий Снитко, управляющий делами малого предпринимательства «Молодежной социальной службы»:

Основные услуги - предоставление офиса в аренду, сопроводительные юридические, бухгалтерские, кадровые услуги. Все зависит от рода деятельности. Допустим, если им надо один - два договора в месяц, то они платят разово, только за один - два договора. Здесь все гибко.

Офис от пяти квадратных метров. Цены на весь пакет ниже рыночных. Даже секретарские услуги можно получить здесь — на первых парах это позволяет не тратиться на оргтехнику. Здесь же проводятся семинары. Позаимствовать опыт можно у зарубежных специалистов. Срок аренды от 3 до 5 лет.

Этот бизнес-инкубатор работает около трех лет. Сейчас здесь 70 резидентов, но уже в ближайшее время закончат ремонт на других этажах и число молодых предпринимателей под одной крышей приблизиться к двум сотням.