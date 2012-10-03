В Минске подорожал проезд в общественном транспорте

Новости Беларуси. С 3 октября в Беларуси дорожает стоимость проезда в общественном транспорте.

Одна поездка в общественном транспорте обойдётся в 1700 рублей. При реализации билетов на одну поездку водителями в автобусах обычных и скоростных маршрутов в регулярном сообщении, трамваях, троллейбусах стоимость билета составит 2000 рублей. «Старые» билеты номиналом 1500 рублей действительны в течение десяти дней со дня изменения тарифа.

Утвержден фиксированный тариф на городские перевозки экспрессных регулярных маршрутов в размере 2 400 за одну поездку.

Цены на проезд выросли и в Минской области. Цена одной поездки составляет 1400 рублей. Столько же обойдется и провоз ручной клади. Талоны у водителя можно приобрести за 1500 рублей.

Выросла и цена проездных. С сегодняшнего дня стоимость проездного билета на месяц на один вид транспорта составит 72 900 рублей, декадного – 25 600 рублей, на полмесяца – 38 400 рублей. На два вида транспорта стоимость месячного проездного утверждена в размере 97 500, декадного – 34 200, на полмесяца – 51 300. На три вида – соответственно 116 200, 40 800 и 61 200, на четыре – 131 400, 46 100 и 69 200.

Цены на проезд в маршрутных такси перевозчики в зависимости от затрат и прибыли будут устанавливать самостоятельно.

Последний раз проезд в общественном транспорте Минска дорожал весной с 1 300 до 1 500 за одну поездку. Напомним, школьникам в Минске предоставлен бесплатный проезд.

Себестоимость проезда в общественном транспорте Минска превышает Br5 тыс. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

С 3 октября новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты утвердил «Белнефтехим». Розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились в среднем на 5% и с 3 октября 2012 года составляют за 1 литр:

бензин Нормаль-80 – Br6750, бензин АИ-92 – Br6950, бензин АИ-95 – Br7500,

дизельное топливо – Br7650, дизельное топливо Евро-5 – Br8050.



Как сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим», пересмотр цен на нефтепродукты произведен в связи с ростом цены на нефтяное сырье (на 19% в сравнении с уровнем июня 2012 года, когда производилась предыдущая корректировка цен на нефтепродукты), а также в целях поэтапного сближения цен на товары в странах Таможенного союза и повышения эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения возможности дальнейшей модернизации производства.