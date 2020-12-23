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Минэнерго: начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС

23 декабря 2020 06:40
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Новости Беларуси. В Министерстве энергетики сообщили о начале этапа опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС. Именно к такому решению пришел Госатомнадзор, который проверял готовность электростанции к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минэнерго: начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС-1

В начале недели мы уже сообщали о возобновлении работы энергоблока БелАЭС, который вновь подключен к сети после устранения некоторых поломок оборудования с ноября. После необходимых испытаний систем и блока, постепенно будут увеличивать его работу до полной мощности, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля. При успешном функционировании уже в первом квартале 2021 года энергоблок окончательно введут в эксплуатацию.  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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