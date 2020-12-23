Минэнерго: начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС

Новости Беларуси. В Министерстве энергетики сообщили о начале этапа опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС. Именно к такому решению пришел Госатомнадзор, который проверял готовность электростанции к работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале недели мы уже сообщали о возобновлении работы энергоблока БелАЭС, который вновь подключен к сети после устранения некоторых поломок оборудования с ноября. После необходимых испытаний систем и блока, постепенно будут увеличивать его работу до полной мощности, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля. При успешном функционировании уже в первом квартале 2021 года энергоблок окончательно введут в эксплуатацию.