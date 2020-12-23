Катастрофическое падение продаж. Индустрия моды считает убытки, а покупатели – сэкономленные деньги

Индустрия моды подсчитывает убытки. Катастрофическое падение продаж отмечают производители люксовой одежды, аксессуаров и парфюмерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы людей во всем мире потеряли работу. Работающие в свою очередь стали больше ценить заработанные деньги, осознанно их тратить и вообще беречь здоровье и меньше посещать торговые центры.

Если до пандемии по экспорту продукции Италия занимала второе место в мире, то сейчас все продажи упали на 30 %. Владелец торговых сетей Inditex оценил убытки как минимум в 300 миллионов евро. Burberry заявил о падении продаж на 80 %.