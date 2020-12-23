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Новшества впечатлили. «Гомсельмаш» дополнительно отгрузил в Казахстан 30 машинокомплектов КЗС-10 MAX

23 декабря 2020 08:33
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Новости Беларуси. 30 машинокомплектов зерноуборочного комбайна КЗС-10 MAX дополнительно отгрузил в Казахстан «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще летом туда отправляли более 70 таких машинокомплектов.

Новшества впечатлили. «Гомсельмаш» дополнительно отгрузил в Казахстан 30 машинокомплектов КЗС-10 MAX-1

Новшества, которые ввели на этой модели комбайна, так понравились аграриям Казахстана, что они заказали новую поставку. В основном улучшены условия для работы механизаторов.  

Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Они работают на полях России, Украины, Аргентины, Бразилии, Китая.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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