Новшества впечатлили. «Гомсельмаш» дополнительно отгрузил в Казахстан 30 машинокомплектов КЗС-10 MAX

Новости Беларуси. 30 машинокомплектов зерноуборочного комбайна КЗС-10 MAX дополнительно отгрузил в Казахстан «Гомсельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще летом туда отправляли более 70 таких машинокомплектов.

Новшества, которые ввели на этой модели комбайна, так понравились аграриям Казахстана, что они заказали новую поставку. В основном улучшены условия для работы механизаторов.

Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Они работают на полях России, Украины, Аргентины, Бразилии, Китая.