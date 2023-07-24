Новости экономики за 24.07.2023

Новости Беларуси. Какие отрасли стали драйверами роста белорусской экономики? Что делают США и страны Запада, не выдерживая соперничества с новыми экономиками, чтобы сохранить уровень жизни? Пришло время накапливать долги. И как России удалось перехватить лидерство в борьбе за влияние на мировом нефтяном рынке?

Евразийский банк развития в еженедельном отчете обозначил ключевые факторы экономического роста в Беларуси. По данным экспертов банка, основной драйвер ускорения роста ВВП страны во втором квартале – промышленность. Прирост на 6 % в июне год к году. Это связано с восстановлением выпуска в ключевых отраслях после снижения в первой половине 2022 года. Ускорился также рост инвестиций. За первое полугодие он составил 7,2 %, хотя еще по итогам мая находился на отметке 2,5 %. Еще одним драйвером роста белорусской экономики аналитики банка называют розничный товарооборот, который увеличился на 4,6 % за шесть месяцев. Внутренний спрос поддерживается благодаря падению ставки рефинансирования, вслед за которой снизились процентные ставки по кредитам.

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