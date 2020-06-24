Батура высказался о журналистах

Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Почему Вы выбираете политехнический институт, машиностроительный факультет? Это достаточно сложная профессия.
Батура: «Без встреч, без общения живого с людьми ты истинной обстановки в регионе не мог знать»
Борис Батура:
У нас был преподаватель труда Казановский, и вот он привил любовь к машиностроению. У нас, я запомнил, два выдающихся таких преподавателя – вот он, и Каптилович был – литературу вёл, он сам журналист. Белорусский язык и литературу вёл.
Вадим Щеглов:
Вы, наверное, с тех пор так хорошо к журналистам относитесь?