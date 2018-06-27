Новости экономики за 27.06.2018

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, который позволит размещать облигации на финансовом рынке Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, который позволит размещать облигации на финансовом рынке Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соглашение с рейтинговым агентством подписано ранее в июне. В июле его представители посетят нашу страну, после чего будет присвоение рейтинга, а потом пройдёт процедура получения разрешения регулятором. Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 – начале 2019 года. Ранее сообщалось, что таким образом планируется занять до полумиллиарда долларов.
В ПОМОЩЬ АГРОБИЗНЕСУ
Валютные кредиты для сельскохозяйственного бизнеса стали доступнее. Постановлением правительства существенно снижены проценты по займам в российских рублях, долларах и евро. Таким образом, продолжается реализация государственной программы развития сельского хозяйства. Предприятия, занимающиеся агропромышленным производством, могут рассчитывать на льготные кредиты, как в национальной, так и в иностранной валюте.
Читайте также:
В закон «О защите прав потребителей» внесены изменения
В Беларуси снижена ставка рефинансирования до 10% годовых
Средняя зарплата белорусов выросла почти на 23 рубля