Новости экономики за 27.06.2018

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, который позволит размещать облигации на финансовом рынке Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение с рейтинговым агентством подписано ранее в июне. В июле его представители посетят нашу страну, после чего будет присвоение рейтинга, а потом пройдёт процедура получения разрешения регулятором. Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 – начале 2019 года. Ранее сообщалось, что таким образом планируется занять до полумиллиарда долларов. В ПОМОЩЬ АГРОБИЗНЕСУ