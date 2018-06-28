Новости экономики за 28.06.2018

Новости Беларуси. Насколько падение ставки рефинансирования делает доступнее жилищные кредиты? Как погода помогает аграрной экономике? И что за подарок белорусам ко Дню Независимости сделают нотариусы? Снижение ставки рефинансирования Нацбанком повлияло на ставки по кредитам на строительство и приобретение жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ За последний месяц они снизились, причем в некоторых банках не ограничились половиной процента, а уменьшили сразу на процент. В результате оформить кредитный договор на приобретение жилья теперь можно по ставке от 11 до 16 % годовых. Как и прежде, сумма собственного участия должна составить от 10 % до трети стоимости квартиры. На возврат долга дадут 15-20 лет, ну и приобретаемое жилье банк, скорее всего, попросит в залог.

ЗАСУХА ОТСТУПАЕТ Засуха в Беларуси отступает. Прошедшие за последнюю неделю дожди увеличили содержание влаги в верхних слоях почвы на большей части территории. Самые интенсивные осадки наблюдались на востоке страны. Здесь заметно улучшились условия для сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, в западных и юго-западных районах осадков выпало меньше и там по-прежнему сохраняется засуха, агрометеорологические условия все еще сложные и останутся таковыми в ближайшие дни.

НЕ ЛИШНЕЕ ВНИМАНИЕ В Беларуси растет количество фальшивых долларов. Более половины выявленных подделок приходится на американские купюры, в основном 100-долларовые. При этом все они являются ранее известными разновидностями. Банкнот, относящихся к категории суперподделок, не выявлено. Количество поддельных евро и российских рублей значительно уменьшилось, а белорусскими рублями можно пользоваться совершенно спокойно. Всего две фальшивки с начала года.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ Белорусские нотариусы будут целый день давать бесплатные консультации. В благотворительной акции, приуроченной ко Дню Независимости, примут участие все нотариальные конторы и бюро. Обратившись к нотариусу 29 июня в течение рабочего дня, белорусы и гости страны могут получить консультацию по всем вопросам, связанным с нотариальной деятельностью совершенно бесплатно.