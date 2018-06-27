«Будут начинаться новые объекты». Финансирование инвестпрограммы Минска увеличили на 43 млн рублей

Новости Беларуси. Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на 43 миллиона белорусских рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение утвердили депутаты Мингорсовета на внеочередной сессии.

Финансирование уже строящихся объектов продолжится, предусмотрены средства на возведение новых зданий – школ, детских садов и больниц.

Александр Набздоров, депутат Минского городского Совета депутатов:

Будут начинаться новые объекты. В частности, выделяются деньги на проектирование и разработку проектно-сметной документации.

В районе улицы Алибегова появился новый небольшой микрорайончик (кстати, по-моему, по 27-му избирательному округу). Уже порядка 15 домов многоэтажных выросло. Наступает необходимость построить второй детский сад. Поэтому однозначно деньги уже утверждены в проекте, и они будут выделены на проектирование.

В преддверии II Европейских игр дополнительно выделят деньги на реконструкцию дорожно-уличной сети, чтобы обеспечить комфортную доставку гостей и участников. В эксплуатацию введут развязку на проспекте Дзержинского, в этом же районе проведут масштабное благоустройство.