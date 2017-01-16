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Более 7 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Гомельской области

16 января 2017 07:26
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Новости Беларуси. В Гомельской области планируют создать более 7 тысяч новых рабочих мест. Каждое третье из них будет с сельской пропиской. Наиболее перспективные сферы – оказание услуг и производство, в основе которого традиционное сырье.

Перерабатывать с высокой добавленной стоимостью планируется древесину и сапропель. Полесский регион богат и другими полезными ископаемыми. К слову, именно создание новых рабочих мест – критерий оценки эффективной работы местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Конюшко, заместитель председателя Гомельского облисполкома:
По итогам прошлого года, по предварительной оценке, в области создано более 5,5 тысяч новых рабочих мест. Будут создаваться малые предприятия, микропредприятия. Как показывает пример, при соответствующей поддержке и отношении местной власти эти предприятия потом развиваются и переходят в разряд средних.

# Экономика # Работа в Беларуси # Андрей Конюшко

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