Ферма окупается за 1,5 года: где растят виноградных улиток, которых продают во Францию

Новости Беларуси. Уже не экзотика, а реальный успешный проект. В Бешенковичском районе состоялся тендер на приобретение виноградных улиток. За право закупать моллюска у местных жителей на протяжении пяти лет боролись три участника. Торги завершились отнюдь не с улиточной скоростью – меньше, чем за две минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Лалиева, жительница Бешенкович:

Взбираются на самую верхушку малины. Ну, приходится их каждое утро собирать.

Теперь в Бешенковичах выносить улитку за забор – все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Татьяна Лалиева всерьез задумывается о перспективах заработка на улитках. Рассмотрели в них потенциал и бизнесмены. За право закупать моллюсков сегодня сражались трое.

Анастасия БУТ, СТВ:

По основным показателям улиточный бизнес рентабельный. Поголовье фермы за год при правильном уходе увеличивается в 50-60 раз. Молодняк достигает товарного вида за 1,5 года. Отдельные породы вырастают за 6 месяцев. Таким образом, улиточная ферма окупается за полтора года. При отлаженном сбыте, конечно.