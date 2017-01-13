Ферма окупается за 1,5 года: где растят виноградных улиток, которых продают во Францию
Новости Беларуси. Уже не экзотика, а реальный успешный проект. В Бешенковичском районе состоялся тендер на приобретение виноградных улиток. За право закупать моллюска у местных жителей на протяжении пяти лет боролись три участника. Торги завершились отнюдь не с улиточной скоростью – меньше, чем за две минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Лалиева, жительница Бешенкович:
Взбираются на самую верхушку малины. Ну, приходится их каждое утро собирать.
Теперь в Бешенковичах выносить улитку за забор – все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Татьяна Лалиева всерьез задумывается о перспективах заработка на улитках. Рассмотрели в них потенциал и бизнесмены. За право закупать моллюсков сегодня сражались трое.
Анастасия БУТ, СТВ:
По основным показателям улиточный бизнес рентабельный. Поголовье фермы за год при правильном уходе увеличивается в 50-60 раз. Молодняк достигает товарного вида за 1,5 года. Отдельные породы вырастают за 6 месяцев. Таким образом, улиточная ферма окупается за полтора года. При отлаженном сбыте, конечно.
Клиенты этого ресторана съедают около 10 килограммов улиток в месяц. Совсем мизер по сравнению с другими продуктами. И хотя моллюски с трудом вписываются в классический рацион, шеф-повар Александр уверяет: белорусы полюбят вкус, похожий то ли на курицу, то ли на грибы.
Поставщик заведения – белорусский – отправляет улиток не только в Минск, но и во французские города.
Александр Петриман, шеф-повар:
Сложно привыкнуть к тому, что ты не ел в детстве. Хоть улитки у нас везде ползают и растут, этот продукт – один из лучших. И он, я знаю, поставляется во Францию.
Только в Бешенковичском районе запас улитки около 11 тонн. Ежегодно без ущерба для популяции можно собирать половину.
Сергей Окуневич, первый заместитель председателя Бешенковичского района:
Это и занятость населения, и лишний заработок, и лишняя копейка. Для района эта выгода выражается в том, что мы получим деньги с аукциона, и они пойдут в пополнение бюджета района.
Евгений Цитович, индивидуальный предприниматель (Гродно):
Есть перспективы ее выращивать, размножать. Для этого будем создавать фермерское хозяйство у себя, выращивать.
Еще один улиточный тренд – в косметологии. Мода на вещество моллюска – муцин – пришла к нам из Азии. Теперь этот компонент активно применяют индустрии красоты, а кремы на муциновой основе востребованы на рынке как никогда.