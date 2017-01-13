Новости экономики за 13.01.2017

В том числе благодаря оживлению торговли и увеличению потоков денежных переводов. Для стимулирования создания новых частных предприятий будут улучшаться условия ведения бизнеса, хотя в последние годы в этой области был достигнут определенный прогресс: Беларусь заняла 37 место среди 190 стран в рейтинге ведения бизнеса.

В 2018 году увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3% по отношению к 2017 году. В 2019 – на 1,4%.

Новости Беларуси. Аналитики Всемирного банка улучшили прогнозы развития белорусской экономики. Подобный оптимизм основан на предполагаемом восстановлении экономик стран-экспортеров сырья, в особенности нефти, а также повышении конкурентоспособности и производительности предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Волховский, финансовый аналитик:

Учитывая, что мы сейчас приняли очень много мер для обеспечения финансовой стабильности со стороны Национального банка и тот момент, что целей регулятор достигает и постепенно смягчает денежно-кредитную политику, снижает учетную ставку… Я думаю, что это может создать определенные предпосылки для активизации экономической активности.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Стоимость топлива на белорусских АЗС не менялась два года.

Это рекордный срок стабильных цен на автомобильное горючее с 2003 года.

Последний раз цены на бензин и дизель в Беларуси росли 13 января в 2015 году. Тогда стоимость литра топлива увеличилась в среднем на 4,7%. В нашей стране до сих пор держится самая низкая цена на топливо по сравнению с соседними государствами.

Ни в правительстве, ни в Минфине роста цен на топливо в ближайшее время не прогнозируют.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Впервые перечень акционерных обществ, подлежащих приватизации, будет согласован с бизнес-сообществом.

Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости.

Соответствующие изменения внесены в законодательство: ранее при заключении сделок по приватизации учитывалась наибольшая цена предприятия, балансовая либо рыночная. Теперь будет формироваться рыночная цена, что приблизит процесс приватизации в Беларуси к мировым стандартам.

УСПЕТЬ ДО СНИЖЕНИЯ

Через 5 дней снизится ставка рефинансирования, а с 1 февраля увеличится норматив отчислений банков в фонд обязательных резервов от привлеченных валютных средств с 7,5% до 11%.

Эти решения Нацбанка скажутся на депозитном рынке: проценты по вкладам в долларах и евро ждет падение.

Но сегодня еще есть возможность положить свои сбережения под ставки, которые были установлены полгода или год назад. Или выбрать другой вариант вложений – например, валютные банковские облигации. В некоторых банках их можно купить даже не выходя из дома, а ставка по ним обычно 5% и она фиксированная.

НЕСТАНДАРТНЫЕ НОСКИ