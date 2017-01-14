Сергей Рачков: в ходе визита Президента Беларуси в Египет планируется подписание более десятка коммерческих контрактов и меморандумов

Новости Беларуси. Каир готовится к официальному визиту Президента Беларуси. Александра Лукашенко ждут для подписания документов, необходимых для увеличения товарооборота между Минском и Каиром. Стороны заинтересованы в производственной и промышленной кооперации.

Официальный визит белорусского президента в Египет почти совпал с 25-летием установления дипотношений между нашими странами. 1 февраля им исполнится четверть века. Однако главная цель переговоров – придание нового импульса сотрудничеству наших государств, наполнение его реальными проектами.

За несколько последних лет экономические отношения Беларуси и Египта заметно активизировались. Виды поставляемых на североафриканский рынок отечественных товаров увеличились более чем вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

Три года назад номенклатура экспорта белорусских товаров составляла около 40 позиций. Сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложнотехнической продукции. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию. Впервые в этом году на рынок поступили калийные удобрения. В ходе визита Президента Беларуси в Египет мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве, которые также должны привести к подписанию также коммерческих контрактов. Цифра будет достаточно серьезной.

Переговоры в Египте станут иллюстрацией белорусской экспортной стратегии в действии. А именно поиск и освоение новых рынков сбыта, расширение экспортных партий, продвижение белорусских товаров в странах дальней дуги.

Александр Лукашенко совершит официальные визиты в Египет и Судан 15-17 января.