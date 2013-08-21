Более 200 должностных лиц привлечено к ответственности за ненадлежащую реализацию программы энергоэффективности

Новости Беларуси. Более двух сотен должностных лиц уже привлечено к ответственности за ненадлежащую реализацию программы энергоэффективности. Упущенная прибыль (а это более 320 миллиардов рублей) была выявлена по результатам масштабной проверки Комитета госконтроля. Сейчас на ряд предприятий и организаций наложен штраф, а документы направлены в правоохранительные органы. В бюджет государства восстанавливаются налоги: сумма уже более 11 миллиардов рублей.

В ближайшие дни материалы коллегии Госконтроля направят в Совет Министров. Среди предложений – привлечение к ответственности директора департамента по энергоэффективности Госстандарта. Кроме этого ведомство разработало и ряд мероприятий, способных исправить проблемную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Кудин, начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Целевой показатель по энергосбережению в целом Министерством жилищного хозяйства и облисполкомами выполняется-перевыполняется. Комитет государственного контроля проверил 40 субъектов хозяйствования в этой сфере. Это организации, которые реализовали проекты по созданию энергоисточников на местных видах топлива. Ни по одному из этих энергоисточников заявленный экономический эффект не получен. В этой связи Комитетом государственного контроля дано поручение пересмотреть существующую методику расчета целевого показателя по энергосбережению.