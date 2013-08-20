В Беларуси убрано 93% урожайных площадей

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к семи миллионам тонн намолота зерна. Убрано уже 93% урожайных площадей. В лидерах по-прежнему Минская область, где каравай весит свыше миллиона шестисот тысяч тонн и здесь уже четыре района полностью завершили жатву.

Больше миллиона у комбайнеров Гродненской, Могилевской, Брестской областей. 40 тысяч тонн до высокой планки осталось экипажам Витебского региона. Наращивают темпы хлеборобы Гомельской области.

Госсзаказ по сдаче продовольственного зерна государству выполнен на 78%. Активно идет уборка рапса и пивоваренного ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.