Минский облпотребсоюз начал принимать от населения яблоки на переработку. Цены выше, чем в прошлом году - от 700 до 4 тысяч рублей за кг

Новости Беларуси. Минский облпотребсоюз начал принимать от населения яблоки на переработку. На консервные предприятия Клецка, Молодечно и Червеня уже поступило 2 тысячи тонн этой продукции.

Со сдатчиками работают как штатные, так и внештатные заготовители, они объезжают дворы, деревни, где есть заявки на сдачу. Работники магазинов также заинтересованы в закупке продукции от населения, поскольку это увеличивает товарооборот предприятия.

В нынешнем году закупочные цены на яблоки выше, чем в прошлом. Так, в этом году опад яблока принимают по 700 рублей за килограмм. Товарные фрукты заготовщики примут за 3–4 тысячи рублей.

С 17 августа разрешен сбор в лесах брусники, в сентябре пойдет клюква, облпотребсоюз также будет принимать эти ягоды у людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.