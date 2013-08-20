В Минской области складские запасы продукции за август 2013 года удалось снизить на 5%

Новости Беларуси. На Минщине активно сокращают складские запасы. На начало августа нереализованные излишки продукции на промышленных предприятиях региона составили более 5 триллионов рублей или 93% от среднемесячного объема производства. За месяц этот показатель удалось снизить на 5%.

Лучше всего ситуация на производствах коммунальной формы собственности. Здесь излишки нереализованной продукции – всего четверть от среднемесячного объема производства.

Минская область поставляет товары на рынки 126 государств. Предприятия проводят встречи с торговыми представителями, дилерами в других странах, предлагают привлекательные условия для увеличения реализации продукции, стремятся расширять собственную товаропроводящую сеть за рубежом. Разгрузить склады помогает и участие предприятий в выставках и ярмарках, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.