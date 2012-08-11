Богданкевич, Кебич, Линг и Дементей поделились впечатлениями от посещения современной белорусской фермы

Новости Беларуси. Едва ли хоть в одном хозяйстве вспомнят такое нашествие-VIP. Политики, премьеры, руководители разных поколений и уровней сегодня делают по-настоящему исторический шаг. В свое время без резиновой обуви на ферму они вряд ли бы заглянули, рассказывают в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич не считает, а уверяет: вот она, настоящая валюта. Тем цифрам, которыми сегодня оперирует сельскохозяйственная статистика, каких-то 20 лет назад элементарно бы не поверили.

Станислав Богданкевич, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь (1991-1995 гг.):

Это настоящие маяки. Такая высокая урожайность, такая высокая удойность, отдача. Чувствуешь интеллект, стратегическое развитие, поиск путей, улучшение показателей, заботу о кадрах.

Вячеслав Кебич, премьер-министр Республики Беларусь (1990-1994 гг.):

Я сам инженер. Знаю, что такое роботы. Но никогда не мог себе представить, что роботы будут обслуживать корову, а корова будет послушна роботам. Это действительно что-то невероятное. Таких крупных флагманов раньше не было.

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):

Произошла настоящая революция. И особенный сдвиг за последние 10 лет.

Раньше доили руками. Доярка протрет вымя и грязную тряпку кидает на корову, а я высмеивал – как же так? Никакой доильной установки, все вручную. По 25 коров на душу. Мучились доярки.

Николай Дементей, председатель Верховного Совета БССР (1990-1991 гг.):

Это хозяйства, которые получают сегодня по 70 центнеров с гектара, которые получают высокие удои молока – в пределах 10 тысяч литров в год. Вот и здесь это все показано. Сегодня, после объема производства, на первое место встала эффективность.