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Близкие родственники не смогут работать вместе в госпредприятиях Беларуси

11 января 2019 17:27
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Новости Беларуси. Близким родственникам могут запретить работать вместе в организациях, уставный фонд которых на 50 и более процентов акций находится в собственности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эта мера предусмотрена в поправках в закон о борьбе с коррупцией. То есть, по сути, речь идет всего о нескольких должностях – руководителе, его замах, главном бухгалтере и его заместителях и кассире. Именно на этих постах в белорусских госпредприятиях нельзя будет работать супругам и родственникам.

Больше новостей экономики за 11 января здесь.

# Предприятия Беларуси # Экономика

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