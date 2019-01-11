Близкие родственники не смогут работать вместе в госпредприятиях Беларуси

Новости Беларуси. Близким родственникам могут запретить работать вместе в организациях, уставный фонд которых на 50 и более процентов акций находится в собственности государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта мера предусмотрена в поправках в закон о борьбе с коррупцией. То есть, по сути, речь идет всего о нескольких должностях – руководителе, его замах, главном бухгалтере и его заместителях и кассире. Именно на этих постах в белорусских госпредприятиях нельзя будет работать супругам и родственникам.