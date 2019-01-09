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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики

09 января 2019 17:43
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Новости Беларуси. Кадровые перестановки во Всемирном банке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его глава Джим Йонг Ким заявил о досрочной отставке с 1 февраля.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики-1

Выполнять обязанности президента будет Кристалина Георгиева, действующий главный исполнительный директор международной финансовой организации.

Тем временем Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 3 до 2,9% на фоне усиливающихся рисков и неблагоприятных факторов. Для России прогноз на год снижен сразу на 0,3 процентного пункта. Рост экономики Беларуси также замедлится: если в 2018 году это были 3,4%, то в наступившем - это уже 2,7% по прогнозам аналитиков Всемирного банка. 

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# Беларусь-Всемирный банк # Экономика # Фотофакт

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