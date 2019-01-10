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Два резидента ПВТ стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе

10 января 2019 06:28
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Новости Беларуси. Самые инновационные в мире. Сразу два резидента белорусского Парка высоких технологий стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два резидента ПВТ стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе-1

Их традиционно определяют в рамках крупнейшей технологической выставки CES, знаменитой тем, что здесь впервые демонстрировались продукты, которые в будущем изменили мир: от видеомагнитофонов и камер до игровых приставок.

Так, «умный костюм» одного из отечественных стартапов победил в категории виртуальной и дополненной реальности. А сервис мониторинга женского здоровья выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Фотофакт

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