Два резидента ПВТ стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе

Новости Беларуси. Самые инновационные в мире. Сразу два резидента белорусского Парка высоких технологий стали лауреатами премии Innovation Awards в Лас-Вегасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их традиционно определяют в рамках крупнейшей технологической выставки CES, знаменитой тем, что здесь впервые демонстрировались продукты, которые в будущем изменили мир: от видеомагнитофонов и камер до игровых приставок.

Так, «умный костюм» одного из отечественных стартапов победил в категории виртуальной и дополненной реальности. А сервис мониторинга женского здоровья выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».