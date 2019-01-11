Новости экономики за 11.01.2019

Новости Беларуси. Как продвигается строительство второго энергоблока БелАЭС? Что отечественные звероводы предлагают китайским производителям меховых изделий? Кто ещё заинтересовался беспилотными БелАЗами? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. Добрый вечер! Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГОСБЮДЖЕТ В РОЛИ БАНКА, А НЕ СПОНСОРА В Беларуси ужесточается порядок оказания государственной финансовой поддержки. Это предусмотрено указом № 10, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 января.

Господдержку будут оказывать в исключительных случаях по решению Президента и только в виде бюджетного займа. Деньги предоставят на платной и возвратной основе – то есть бюджет выступает в роли банка, а не в роли спонсора. На займы смогут претендовать инвестпроекты, которые прошли комплексную госэкспертизу и получили положительное заключение. Также обязательно нужно будет достигнуть установленных показателей по рентабельности продаж, производительности труда, снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции. ВЗНОСЫ САМИ СЕБЯ НЕ ЗАПЛАТЯТ Не позднее 1 марта индивидуальным предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам необходимо уплатить в бюджет фонда обязательные страховые взносы за 2018 год. Минимальный размер суммы – 1 281 рубль (это если работали в течение всего года).

К слову, для каждого отдельного плательщика сумма рассчитывается индивидуально. Со вступлением в силу указа № 500 индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты получили возможность не делать взносы за те периоды, когда не работали. Но не стоит забывать, что время простоя не войдет в страховой стаж для назначения пенсии. Близкие родственники не смогут работать вместе в госпредприятиях Беларуси ТЕПЕРЬ И БЕЛКАРТ Турникеты минского метро 11 января начали принимать «Белкарт». Раньше это были только Visa и Mastercard. Напоминаем, сервис работает с июня 2018 года.