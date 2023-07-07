Биткоин взлетел до максимальных значений 2023 года

До максимальных значений 2023 года выросла в цене главная криптовалюта – биткоин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне его стоимость достигла пика в 31,5 тысячи долларов.

В последний раз таким рывком цифровая валюта дорожала в июне 2022 года. С начала этого года она подорожала на 90 %. Сейчас рыночную капитализацию биткоина оценивают в 590 миллиардов долларов, или около 45 % от всего рынка криптовалют.