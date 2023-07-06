Новости экономики за 06.07.2023
Правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром посетит в конце этой недели Екатеринбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там состоится международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая задача площадки – показать все преимущества производственной и научно-технической кооперации предприятий Союзного государства.
Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
Что представит Беларусь на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге
В 2023 году Беларусь впервые выступит в качестве страны-партнера. Национальная экспозиция уже полностью сформирована. Более 120 предприятий готовы продемонстрировать как свои инновационные разработки, так и традиционную продукцию перед широкой аудиторией. В том числе беспилотные модели и эксклюзивный гусеничный трактор от МТЗ. Макеты самосвалов БелАЗ с высокой, более 60 %, российско-белорусской интеграционной составляющей. Среди уникальных экспонатов выставки будет новый магистральный тягач МАЗ с улучшенным двигателем класса Евро-6 и роботизированной коробкой передач. Кроме этого, в экспозиции покажут пожарные машины, разработанные в рамках союзных программ, и туристические автобусы повышенной вместимости, производство которых организовано в этом году.
Правовые барьеры не позволят ЕК передать Украине замороженные резервы Российского Центробанка.
Мировые цены на нефть в августе повысятся
Саудовская Аравия в очередной раз сократит добычу нефти – в августе их производственные мощности сократятся на 1 миллион баррелей в сутки. Россия также объявила об ограничениях по нефти на август. Сокращать будут не добычу, а экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки. Производить нефтяная отрасль будет также, но увозить меньше. Совокупное сокращение составит 1,5 миллиона баррелей, что разгонит цены при сохранении спроса. Текущая спотовая цена эталонной марки Brent – 75 долларов за бочку, а российской Urals – 57 долларов. Ежедневное мировое потребление нефти – 90-100 миллионов баррелей. Сокращение предложения на 1,5 % не вызовет серьезного скачка цены, хотя российской экономике он бы не помешал.
Совет ЕЭК определил организацию для централизованной торговли электричеством в ЕАЭС. Читайте здесь.