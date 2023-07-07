Новости экономики за 07.07.2023

Новости Беларуси. Почему реальные зарплаты белорусов растут, а банковские вклады в валюте сокращаются? Озвучим свежую статистику Нацбанка. Как скоро страны БРИКС смогут снизить зависимость от доллара во взаимных расчетах и перейти на единую валюту? Что составляет основу биржевого товарооборота Беларуси и Калининградской области? Все подробности в обзоре от Натальи Надорльской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Уже 74 компании из Калининградской области аккредитованы на Белорусской универсальной товарной бирже, которая инициировала специальные торговые сессии для предприятий этого региона России. Рассказывали о возможностях для калининградских компаний. Акцент был сделан на универсальности биржевого механизма, который позволяет не только заключать традиционные импортно-экспортные сделки с белорусскими контрагентами, но и использовать биржу для торговли с другими регионами России, а также с третьими странами. Основу биржевого товарооборота Беларуси с данным регионом составил импорт угля для нужд отечественных предприятий строительной отрасли, в то время как белорусские производители поставляли в Калининградскую область пиломатериалы, бетонные блоки и пшеничный глютен.