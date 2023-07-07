Новости экономики за 07.07.2023
Новости Беларуси. Почему реальные зарплаты белорусов растут, а банковские вклады в валюте сокращаются? Озвучим свежую статистику Нацбанка. Как скоро страны БРИКС смогут снизить зависимость от доллара во взаимных расчетах и перейти на единую валюту? Что составляет основу биржевого товарооборота Беларуси и Калининградской области?
Все подробности в обзоре от Натальи Надорльской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕССИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уже 74 компании из Калининградской области аккредитованы на Белорусской универсальной товарной бирже, которая инициировала специальные торговые сессии для предприятий этого региона России. Рассказывали о возможностях для калининградских компаний. Акцент был сделан на универсальности биржевого механизма, который позволяет не только заключать традиционные импортно-экспортные сделки с белорусскими контрагентами, но и использовать биржу для торговли с другими регионами России, а также с третьими странами. Основу биржевого товарооборота Беларуси с данным регионом составил импорт угля для нужд отечественных предприятий строительной отрасли, в то время как белорусские производители поставляли в Калининградскую область пиломатериалы, бетонные блоки и пшеничный глютен.
ЕАБР: РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ БЕЛОРУСОВ ВЫРОСЛИ НА 14,2 % В МАЕ
По данным Евразийского банка развития, реальные зарплаты в Беларуси выросли в мае на 14,2 % после 9,6 % в апреле. Связано это как с увеличением заработной платы в номинальном выражении, так и с замедлением инфляции. Этот показатель не совсем то, что мы получаем в качестве зарплаты. Реальная заработная плата – это размер товаров, работ и услуг, которые может купить один работник на номинальную зарплату с поправкой на инфляцию. А вот номинальная заработная плата – это то, что должен заплатить работодатель в рамках трудового договора, включая надбавки, премии, больничный и отпуск.
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