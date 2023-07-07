Белорусские аграрии успели убрать в 3 раза больше озимого ячменя, чем за тот же срок в 2022-м

Новости Беларуси. Более 100 тысяч тонн нового урожая. Уборочная только начала набирать темпы, а белорусские аграрии уже устанавливают рекорды. На утро в закромах 113 тысяч тонн озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошлогодний показатель превысили почти в три раза!

Наши хлеборобы убрали 27 тысяч гектаров полей с этой культурой – 17 % от общей площади. В 2022 году на 7 июля обмолотили 16 %, однако тогда посевов озимого ячменя было почти в три раза меньше. В лидерах – Брестская, Гродненская, Гомельская и Минская области. В целом по стране также обмолочено 1 200 гектаров озимой сурепицы на зерно и 350 – озимого рапса.