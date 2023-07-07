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Белорусские аграрии успели убрать в 3 раза больше озимого ячменя, чем за тот же срок в 2022-м

07 июля 2023 08:37
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Новости Беларуси. Более 100 тысяч тонн нового урожая. Уборочная только начала набирать темпы, а белорусские аграрии уже устанавливают рекорды. На утро в закромах 113 тысяч тонн озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошлогодний показатель превысили почти в три раза!

Белорусские аграрии успели убрать в 3 раза больше озимого ячменя, чем за тот же срок в 2022-м -1

Наши хлеборобы убрали 27 тысяч гектаров полей с этой культурой – 17 % от общей площади. В 2022 году на 7 июля обмолотили 16 %, однако тогда посевов озимого ячменя было почти в три раза меньше. В лидерах – Брестская, Гродненская, Гомельская и Минская области. В целом по стране также обмолочено 1 200 гектаров озимой сурепицы на зерно и 350 – озимого рапса.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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