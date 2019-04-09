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Безработным Гомельского региона выдадут 400 субсидий на открытие собственного дела

09 апреля 2019 16:56
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Новости Беларуси. Свыше 3200 рублей – такой первоначальный капитал для бизнеса может получить каждый будущий предприниматель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Субсидия – единовременное государственное денежное пособие в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Государственная поддержка рассчитана только на тех, кто является официально безработным. Заявок всегда больше, чем средств, поэтому деньги получают наиболее перспективные идеи. Востребованы такие направления, как торговля, ремонт квартир и автомобилей, парикмахерские услуги, а также грузоперевозки. Учитывается не только идея, но и бизнес-план.

Больше новостей экономики за 9 апреля здесь.

# Занятость в Беларуси # Экономика

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