Белорусских фермеров научат продавать свою продукцию европейским потребителям

Новости Беларуси. Фермеров из регионов научат выращивать и продавать свою продукцию на европейском рынке. Проект Евросоюза «Зеленое сельское хозяйство без границ» поможет развить предпринимательскую и деловую активность сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть в том, чтобы научить белорусских фермеров продавать свою продукцию на европейском рынке. Причем во всех тонкостях – товарный вид, упаковка, соответствующий сертификат и многие другие параметры, которые добавят конкурентоспособности.