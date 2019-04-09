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Белорусских фермеров научат продавать свою продукцию европейским потребителям

09 апреля 2019 16:56
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Новости Беларуси. Фермеров из регионов научат выращивать и продавать свою продукцию на европейском рынке. Проект Евросоюза «Зеленое сельское хозяйство без границ» поможет развить предпринимательскую и деловую активность сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть в том, чтобы научить белорусских фермеров продавать свою продукцию на европейском рынке. Причем во всех тонкостях – товарный вид, упаковка, соответствующий сертификат и многие другие параметры, которые добавят конкурентоспособности.

Больше новостей экономики за 9 апреля здесь.

# Фермеры в Беларуси # Экономика

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