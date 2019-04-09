Новости экономики за 09.04.2019

Новости Беларуси. Что представили белорусские производители на масштабной выставке в Казахстане? Кто может рассчитывать на государственную помощь при открытии собственного дела, и кто научит белорусских фермеров выращивать и продавать продукцию европейским потребителям? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS ПРОХОДИТ В АЛМАТЫ

Более 50 белорусских предприятий представили около 300 брендов продукции на масштабной выставке Made in Belarus, которая 9 апреля открылась в Алматы.