Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Летом 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск издал распоряжение. «Ликвидируется комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период с 2004 по 2024 годы». Конец цитаты.

Почему ликвидировал? А за ненадобностью. Всех, кого смогла, комиссия напугала, медийные сливки собрала, ничего не нарыла. Так зачем же и дальше держать дармоедов? И на короткое время показалось, что в руководстве Польши начинают робко пробиваться ростки разума. Но показалось.

Польша готовит требования репараций к России за преступления, совершенные в период советского влияния, по аналогии с требованием триллиона евро от Германии за преступления Второй мировой войны, пишет Financial Times. И это расследование «исторических преступлений» России тоже ведется по поручению премьер-министра Дональда Туска.

Что же до аналогии, то нынешний президент Польши Кароль Навроцкий аж с 2023 года активно добивается репараций от Германии, но как-то без успеха. Понятно, что «писовцы» во главе с Каролем несколько недовольны. Отчего и обвиняют теперь Туска. Мол, тот, цитирую, «цинично извлекает политическую выгоду, требуя репарации от России», чтобы, цитирую, «отвлечь внимание от стагнации в переговорах с Берлином».

Когда паны начинают играть в политику, их не остановить. Это знает вся Европа из общего курса истории. А вот Польша не желает знать даже своей истории, не такой уж и большой. Про то, что советские люди, в том числе и наши с вами предки, Польшу буквально подняли из руин, присылая ей стройматериалы, инструменты и продовольствие в те послевоенные годы, когда самим не хватало. Об этом панство сейчас не вспоминает. Спасибо товарищу Сталину за воссозданную из натурального небытия страну не говорит. А стоило бы.