«Я хочу посмотреть этот трактор не в поле». Президенту показали новую модель трактора «Беларус»

Так же Президент в полевых условиях оценил новую модель трактора «Беларус», которая работает на электротяге. Машина может стать одной из ключевых разработок для агропрома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не может быть, чтобы мы не смогли сделать все это, имея такое производство электродвигателей, а управление надо поручить кому-то. Есть аналог – что же там за управление, что, атомная станция? Надо посмотреть. Не наладим, значит будем у россиян блок управления покупать тогда или еще как-то договоримся. Сможем что-то делать, если не ставить задачу – ничего не сделаем.

Я хочу посмотреть этот трактор не в поле, а изучить его, как когда-то нас учили в детстве. Мне нужно посмотреть на принцип. Вот один трактор, вот – второй. Пусть будет два, чтобы мы посмотрели. Это будет полезно не только для вас, а для всего мира.