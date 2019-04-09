«Я хочу посмотреть этот трактор не в поле». Президенту показали новую модель трактора «Беларус»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Логойском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мы понимаем, кто за это должен отвечать». Александр Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве
Так же Президент в полевых условиях оценил новую модель трактора «Беларус», которая работает на электротяге. Машина может стать одной из ключевых разработок для агропрома.
Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить возможности образца. А в качестве экспериментальной площадки Президент предложил свое приусадебное хозяйство. Еще одна задача для конструкторов: изучить возможность наладить производство деталей и узлов, которые пока импортируются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не может быть, чтобы мы не смогли сделать все это, имея такое производство электродвигателей, а управление надо поручить кому-то. Есть аналог – что же там за управление, что, атомная станция? Надо посмотреть. Не наладим, значит будем у россиян блок управления покупать тогда или еще как-то договоримся. Сможем что-то делать, если не ставить задачу – ничего не сделаем.
Я хочу посмотреть этот трактор не в поле, а изучить его, как когда-то нас учили в детстве. Мне нужно посмотреть на принцип. Вот один трактор, вот – второй. Пусть будет два, чтобы мы посмотрели. Это будет полезно не только для вас, а для всего мира.