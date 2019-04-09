Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей

На выставке наряду со стендами ведущих белорусских и зарубежных телекоммуникационных и IT-компаний, инновационных стартап-проектов представлены и коллективные отраслевые стенды. Отдельное внимание было приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G - нового поколения высокоскоростной передачи данных.

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:

Данные технологии могут применяться как в медицине – мы знаем первые операции с применением технологий 5G – так в плане при модернизации промышленных производств. Одна из основных сфер применений 5G – это технология беспилотного транспорта как муниципального, так и частного. Для нас, как для обывателей, в будущем, возможно, это будет интересно с точки зрения дополненной реальности или просмотр видеоконтента в формате Ultra HD.