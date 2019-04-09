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Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей

09 апреля 2019 15:15
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Новости Беларуси. В Беларуси созданы хорошие стартовые условия для успешной цифровой трансформации и обеспечения конкурентоспособности экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей-1

Об этом заявил министр связи и информатизации Беларуси, открывая выставку «Тибо-2019». Формат форума проработан с учётом поставленных Президентом и правительством приоритетных задач по развитию этой сферы.

Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей-4

На выставке наряду со стендами ведущих белорусских и зарубежных телекоммуникационных и IT-компаний, инновационных стартап-проектов представлены и коллективные отраслевые стенды. Отдельное внимание было приковано к стендам компаний, которые представляли технологию 5G - нового поколения высокоскоростной передачи данных.

Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей-7

Олег Седельник, генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»:
Данные технологии могут применяться как в медицине – мы знаем первые операции с применением технологий 5G –  так в плане при модернизации промышленных производств. Одна из основных сфер применений 5G – это технология  беспилотного транспорта как муниципального, так и частного. Для нас, как для обывателей, в будущем, возможно, это будет интересно с точки зрения дополненной реальности или просмотр видеоконтента в формате Ultra HD.

Международная выставка «ТИБО-2019» открылась: какие новшества и что уже заинтересовало посетителей-10

Напомним, форум «ТИБО» проходит в Минске с 8 по 12 апреля.

# Технологии # Экономика # Олег Седельник # Фотофакт

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