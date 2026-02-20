«Хотели видеть нашего Президента». Лазуткин о невыдаче делегации РБ виз на Совет мира

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте с заявления нашего МИДа начнем о том, что нам не дали визы. Представляете? Только Анне Канопацкой своей дали визу. И она отправилась в Вашингтон, но ее никто на Совете мира не заметил. Но она, конечно, спасет нашу глупую страну. А реальной, серьезной делегации виз не дали. Почему?

Андрей Лазуткин, политолог:

В дипломатии, если вам визу не дают, то об этом вам как-то скажут, может быть, за неделю, за две, за три. И вы что-нибудь придумаете, какой-то ход, потому что мы график перенесли, что-то не согласовали, а здесь дотянули до последнего и потом отказали в этих визах. Поэтому понятно, что, наверное, хотели видеть нашего Президента. Там, если понижается уровень, то типа нет. Другая была задумка.

Григорий Азаренок:

Так мы тоже скажем, пускай Коул не прилетает, пускай Трамп прилетает.

Андрей Лазуткин:

Сняли с языка, конечно. Конечно, если вы решили кому-то здесь не давать визу, значит, возможно, и мы кому-то не дадим визу в Беларусь. Вот и все. В дипломатии все зеркально. В целом это говорит о том, что американский трек дошел до какого-то потолка. Что это за потолок? Я считаю, это переговоры по Украине. Потому что Президент наш, когда он принимал первую команду с Келлогом и вторую с Коулом, он все время их тыкал лицом в Украину. Сделайте вот это, вот это, вот это. Посмотрите, как прошли по нулевому переговоры в Женеве, абсолютно ничего не меняется. Более того, на фронте там новая эскалация, попытка наступления происходит в Запорожье. То есть это все результат чего?

Что там прошли такие классные переговоры, и вот мы все уже помирились. Поэтому вне мира в Украине контакты с американцами не сразу теряют какую-то ценность. Если бы мы помогали договариваться, помогали согласовывать условия, тогда бы, наверное, можно было как-то Совет мира туда привлечь.

Более того, мы же туда хотели ехать с нашей повесткой. Американцы, ну нет, это наша контура, мы тут все будем обсуждать с Узбекистаном сектор Газа. Ну, хорошо, обсудили. Очень громкое событие. По западной прессе вообще не проходит. Вот мы смотрим, там иностранные всякие: Би-би-си, Euronews, Deutsche Welle. И вот ноль просто, как будто ничего и не было. Они бойкотируют тоже информационно.

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