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Борцы 14 стран собрались в Минске на 55-й турнир памяти Медведя

20 февраля 2026 18:26
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Сильнейшие борцы из 14 стран собрались в Минске на 55-й турнир памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В пятницу определились первые финалисты, отрадно, что среди них семь белорусов.

Борцы 14 стран собрались в Минске на 55-й турнир памяти Медведя-2

Олимпионик Ирина Курочкина начинает набирать форму перед континентальным форумом. Она смогла на родном ковре продемонстрировать красивую борьбу. Впереди – финал. Параллельно соревновались и юные борцы, на традиционном старте «Медвежонок» участники разыграли 20 комплектов наград, в копилке белорусов оказалось 43 медали, 8 из них наивысшей пробы. Специалисты отмечают сильнейшую конкуренцию как среди взрослых, так и в поединках юных спортсменов.

Борцы 14 стран собрались в Минске на 55-й турнир памяти Медведя-4

Иса Гамбулатов, судья олимпийской категории (Дания):
Очень хорошая схватка. Они больше рискуют, чем взрослые, у детей всегда борьба интереснее. Я люблю сам как судья, за 20 лет я много, 400 соревнований, наверное, отсудил. Александр Васильевич Медведь – это легендарная личность, как и Бувайсар Сайтиев, Александр Карелин. Этот турнир всегда объединял очень много стран, много спортсменов.

Борцы 14 стран собрались в Минске на 55-й турнир памяти Медведя-6

Олег Гущин, тренер команды г. Санкт-Петербурга:
Такой прекрасный спортивный зал, помосты, на которых борются дети. Плюс вот этот формат, где дети борются вместе со взрослыми спортсменами, отличает этот турнир от всех остальных. Это дает большой опыт, то есть у этих юношей и девушек, которые борются на фоне взрослых, есть возможность почувствовать себя в этой обойме.

Впереди два соревновательных дня международного турнира, где помимо наград и призов многие оспаривают путевки на Чемпионат Европы.

# Борьба

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