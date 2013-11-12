БелАЗ поставит в Южно-Африканскую Республику партию 220-тонной карьерной техники

Новости Беларуси. «Держать марку». БелАЗ активно осваивает рынок Южно-Африканской Республики.

До конца года сюда поставят партию карьерной техники грузоподъемностью 220 тонн. В этом году жодинский гигант уже отправил в страны 15 машин. Эксплуатируется белорусская техника в железорудных карьерах.

Регулярные поставки на африканский рынок БелАЗ начал 3 года назад. Карьерная техника адаптируется под конкретные требования. Особенно пользуется спросом 220- тонник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.