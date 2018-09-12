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Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову

12 сентября 2018 17:59
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Новости Беларуси. Не протокольный, а душевный пункт в программе Александра Лукашенко в Узбекистане – посещение памятника Исламу Каримову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову-1

Главу белорусского государства с первым президентом Узбекистана связывали теплые личные отношения.

Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову-4

Символично, что нынешний глава государства Шавкат Мерзиеев после вступления в должность не переехал в рабочую резиденцию Каримова. Возле нее и установили монумент, а само здание открыли для посетителей в качестве музея.

Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову-7

Планируется, что здесь же разместится и научно-просветительский центр имени Каримова.

Подробнее в видеоматериале.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Ислам Каримов # Фотофакт

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