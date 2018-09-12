Президент Беларуси посетил памятник Исламу Каримову

Новости Беларуси. Не протокольный, а душевный пункт в программе Александра Лукашенко в Узбекистане – посещение памятника Исламу Каримову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что нынешний глава государства Шавкат Мерзиеев после вступления в должность не переехал в рабочую резиденцию Каримова. Возле нее и установили монумент, а само здание открыли для посетителей в качестве музея.