Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕБРР при ремонте аварийных мостов

Новости Беларуси. Об этом шла речь 12 сентября на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с делегацией Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовая поддержка банка позволит оперативно проделать эту работу. Сейчас в стране реализуется целый ряд проектов при поддержке европейской финансовой структуры. Владимир Кухарев отметил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимоотношений как за счет новых направлений, так и за счет наращивания объемов финансирования уже имеющихся проектов.